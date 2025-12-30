El jefe de los narcos dominicanos que se enfrentaron a los GEO: El "Elefante" se escondía en Asturias

La Policía cree que dirigía la banda más importante instalada en Asturias desde hace muchos años, que surtía de cocaína a buena parte de España. Él y tres de sus hombres dispararon a los agentes que los iban a detener. Uno de ellos murió. Comenzaron ofreciendo sus servicios (Crime as a Service) a otros grupos criminales. Hacían ajustes de cuentas y vuelcos (robos de droga). De hecho, se investiga si están detrás del asesinato en Llanera de Emiliano el Panameño y también de otro crimen ocurrido en Galicia.