El jefe del Distrito Huelva-Costa la vuelve a liar: «Las urgencias se llenan a partir de las 21:00 porque es la hora de salir con el fresquito a que te vea el médico»

La ineptitud del jefe de los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña del SAS, Antonio Ortega, deja su rastro malsano de nuevo en la red X con un comentario al margen de todo rigor y profesionalidad, en consonancia con aquel cartel polémico que tituló ‘Todo lo bueno trae cola’ en noviembre de 2023. Hoy ha llegado a escribir que «la gente no tiene educación sanitaria». Mientras, pacientes graves esperaban a ser atendidos en las Urgencias del Juan Ramón Jiménez.
