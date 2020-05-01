edición general
El jefe del Distrito Huelva-Costa la vuelve a liar: «Las urgencias se llenan a partir de las 21:00 porque es la hora de salir con el fresquito a que te vea el médico»

El jefe del Distrito Huelva-Costa la vuelve a liar: «Las urgencias se llenan a partir de las 21:00 porque es la hora de salir con el fresquito a que te vea el médico»

La ineptitud del jefe de los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña del SAS, Antonio Ortega, deja su rastro malsano de nuevo en la red X con un comentario al margen de todo rigor y profesionalidad, en consonancia con aquel cartel polémico que tituló ‘Todo lo bueno trae cola’ en noviembre de 2023. Hoy ha llegado a escribir que «la gente no tiene educación sanitaria». Mientras, pacientes graves esperaban a ser atendidos en las Urgencias del Juan Ramón Jiménez.

#4 DatosOMientes
Una de las pocas cosas decentes que le veo al modelo neerlandés es que si vas a urgencias, te atienden y no era una urgencia, pagas.
shinjikari #8 shinjikari
#4 Buenísimo, si. Tenemos una atención primaria destruida, imposible acudir a cita con tu médico de cabecera, y cuando harto de esperar días y días acudes a urgencias, factura. No tiene ningún sentido.
#6 crackity_jones
#3 Debería ser así, pero el mal funcionamiento de la primaria hace que no lo sea. Si pides cita al médico porque tienes una gripe o unas anginas y te dan hora dentro de diez días no tienes más remedio que ir a urgencias cuando en realidad no es una urgencia.
autonomator #7 autonomator
Me da lo mismo sea de izquierdas, de derechas, defensora de la sanidad, de la salud o de los pájaros carpinteros.
Imag0 #5 Imag0
Yo diría que a las 21:00 es la hora en la que la decimoquinta cerveza pega fuerte y la peña pierde el control.
rak #10 rak
El problema es que si la sanidad pública está saturada, hasta para pedir una receta se convierte en urgencia
alcama #1 alcama
A lo mejor lleva algo de razón.
#2 daniMate
#1 yo iría al médico a las 4 de la tarde ya que en el médico hay aire acondicionado.
alcama #3 alcama
#2 Si vas a urgencias es irrelevante la hora. Vas porque es urgente
shinjikari #9 shinjikari
#1 No.
