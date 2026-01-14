El jefe de bomberos en la dana dice a la jueza que se enteró de la retirada de sus efectivos del Poyo “unos días más tarde” | Noticias de la Comunidad Valenciana | EL PAÍS

José Miguel Basset, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la dana ―que dejó 230 muertos en 2024― ha revelado este miércoles ante la jueza que se enteró de la retirada de sus efectivos del barranco del Poyo “unos días más tarde”, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.
| etiquetas: dana , jefe bomberos , poyo , jueza , valencia
Pero parece ser que según sus declaraciones nadie le hacía caso.
Una persona que ha dado cursos y se tiene como referente y no se impone...deja mucho que desear.