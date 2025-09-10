Un jefe de bomberos ante la jueza de la DANA declara que se retiraron del Poyo al no tener instrucción detallada de Emergencias

El oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia Manuel Alonso, quien estaba de guardia el día de la dana, ha testificado que la retirada de los bomberos del barranco del Poyo se produjo porque se consideraba concluido el trabajo, al no haber recibido una instrucción más detallada del Centro de Coordinación de Emergencias.
| etiquetas: mazón , dana , pp , corrupción , valencia , bomberos , emergencias
- ¿Tú ve fuego por argún lao?
- Nnnnno...? Aquí sólo hay agua a mares...
- Poyastá, toj al camión y pa casa que chispea.
No vale analizarlo con los datos después de tomar esa decisión.
Esos políticos no hicieron lo que tenían que hacer, que era velar por la seguridad de quienes les votaron. En lugar de eso dijeron que la culpa no era de ellos y 20.000 mentiras más, incluso contradiciéndose ellos mismos.
Pero el día en el que tengamos que volver a decidir habremos olvidado lo que no hicieron y solo recordaremos lo que dirán desde que empezó la campaña electoral.