edición general
13 meneos
15 clics
Un jefe de bomberos ante la jueza de la DANA declara que se retiraron del Poyo al no tener instrucción detallada de Emergencias

Un jefe de bomberos ante la jueza de la DANA declara que se retiraron del Poyo al no tener instrucción detallada de Emergencias

El oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia Manuel Alonso, quien estaba de guardia el día de la dana, ha testificado que la retirada de los bomberos del barranco del Poyo se produjo porque se consideraba concluido el trabajo, al no haber recibido una instrucción más detallada del Centro de Coordinación de Emergencias.

| etiquetas: mazón , dana , pp , corrupción , valencia , bomberos , emergencias
13 0 0 K 215 actualidad
6 comentarios
13 0 0 K 215 actualidad
Thornton #1 Thornton
Joder, que era ya casi la hora de comer...
1 K 36
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 - Otia Jefe, menuda liada, ¿ke asemo?
- ¿Tú ve fuego por argún lao?
- Nnnnno...? Aquí sólo hay agua a mares...
- Poyastá, toj al camión y pa casa que chispea.

:troll:
1 K 36
Priorat #6 Priorat *
#1 Hombre, pues si. Lo ves todo normal y no te dan información diciendo que no lo va a ser desde emergencias, pues si es hora de comer, pues te vas a comer. O te vas a otro tema. Y era lo normal con los datos que tenían.

No vale analizarlo con los datos después de tomar esa decisión.
0 K 12
OCLuis #3 OCLuis
Anguita solía decir mucho que a la hora de votar nos fijemos en lo que hacen los políticos y no en lo que dicen.
Esos políticos no hicieron lo que tenían que hacer, que era velar por la seguridad de quienes les votaron. En lugar de eso dijeron que la culpa no era de ellos y 20.000 mentiras más, incluso contradiciéndose ellos mismos.

Pero el día en el que tengamos que volver a decidir habremos olvidado lo que no hicieron y solo recordaremos lo que dirán desde que empezó la campaña electoral.
1 K 27
juanlu73 #4 juanlu73
¿Que mas se necesita para poner entre rejas a los responsables?. En un pais civilizado, ya habrìan al menos cuatro o cinco caminando en círculo por el patio de la càrcel. Aquì tenemos a una jueza digna luchando por esclarecer la verdad mientras quita los palos que le van poniendo en las ruedas. Delirante
1 K 25
Kasterot #2 Kasterot
Controlar el puto nivel.
0 K 15

menéame