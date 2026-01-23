edición general
11 meneos
12 clics
Jean-Luc Mélenchon: La Francia Insumisa debe «encarnar la nueva Francia, la del gran reemplazo» [FRA]

Jean-Luc Mélenchon: La Francia Insumisa debe «encarnar la nueva Francia, la del gran reemplazo» [FRA]

Jean-Luc Mélenchon, dijo en un mitin que su partido debe demostrar en las próximas elecciones municipales de marzo «su capacidad para encarnar la nueva Francia, la del gran reemplazo». «Necesitamos unas elecciones municipales que puedan ser una demostración del nivel de conciencia política del pueblo francés en su diversidad, de la capacidad de nuestras listas para encarnar la nueva Francia, la del gran reemplazo, la de la generación que reemplaza a la otra porque así ha sido desde el principio de los tiempos», lanzó Mélenchon

| etiquetas: francia , lfi , gran reemplazo , mélenchon
9 2 1 K 89 actualidad
8 comentarios
9 2 1 K 89 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
Creo que #0 no lo ha pillado y ha arrimado el ascua a su sardina facha xD
3 K 64
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo *
#1 Por supuesto, tú eres más inteligente, no lo dudamos y tampoco que seguro que la broma le sale bien a Jean-Luc ...
2 K 39
#3 esbrutafio *
Relecionada
El mundo árabe se enfrenta a una fuerte caída de las tasas de natalidad en medio de cambios demográficos [EN]
La reducción de las tasas de natalidad afectaría a la fuerza laboral, provocando una mayor dependencia de la mano de obra importada, incluso en países que históricamente no lo hacían, como Túnez y Marruecos. El declive es natural e incluso positivo, lo que indica la expansión de la modernización: «a medida que las sociedades se desarrollan, las tasas de matrimonio y…   » ver todo el comentario
0 K 14
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
para entender bien qué está pasando sociológicamente en Francia y cómo esto se está traduciendo en las elecciones, es muy recomendable escuchar el último programa del podcast Pausa, con un diálogo reposado entre un periodista francés en Españita y una periodista que lleva años de corresponsal en París. ayuda a comprender algunas cosas, y sin darte mítines
0 K 12
rojelio #7 rojelio
#2 ¿Tienes un enlace directo, por favor?
0 K 12
#6 poxemita
Jean-Luc Moronchon, a partir de ahora.
0 K 11
Blackat #5 Blackat
Si no follan y no tienen franceses, tendran que poner argelinos....son mas tontos que una lata vacia de Tab
0 K 7

menéame