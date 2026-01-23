Jean-Luc Mélenchon: La Francia Insumisa debe «encarnar la nueva Francia, la del gran reemplazo» [FRA]

Jean-Luc Mélenchon, dijo en un mitin que su partido debe demostrar en las próximas elecciones municipales de marzo «su capacidad para encarnar la nueva Francia, la del gran reemplazo». «Necesitamos unas elecciones municipales que puedan ser una demostración del nivel de conciencia política del pueblo francés en su diversidad, de la capacidad de nuestras listas para encarnar la nueva Francia, la del gran reemplazo, la de la generación que reemplaza a la otra porque así ha sido desde el principio de los tiempos», lanzó Mélenchon
| etiquetas: francia , lfi , gran reemplazo , mélenchon
El mundo árabe se enfrenta a una fuerte caída de las tasas de natalidad en medio de cambios demográficos [EN]
La reducción de las tasas de natalidad afectaría a la fuerza laboral, provocando una mayor dependencia de la mano de obra importada, incluso en países que históricamente no lo hacían, como Túnez y Marruecos. El declive es natural e incluso positivo, lo que indica la expansión de la modernización: «a medida que las sociedades se desarrollan, las tasas de matrimonio y… » ver todo el comentario