Javier Ruiz reconoce que tuvo una conversación con Villarejo en 2017, pero se desliga: "Algunos no hemos trabajado para él"

El periodista y presentador del programa informativo de La 1 Mañaneros 360 Javier Ruiz tuvo un encontronazo con el excomisario Villarejo, de nuevo de actualidad por el inicio del juicio por el caso Kitchen, que se entrelaza en ocasiones con el llamado caso Villarejo.

9 2 4 K 64 actualidad
#1 mancebador *
¿Pero no era que jamás, JAMÁS, había hablando ni para un café con él?

Que te han pillado con el:  media
wata #4 wata
#1 No. Dijo que jamás se habían visto y que jamás había trabajado juntos. Un pequeño matiz.
#5 mancebador
#4
"Pero buenos amigos... usted y yo ni nos conocemos, nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores. Se está equivocando usted. No nos conocemos usted y yo, comisario. Usted intentó contactar conmigo. Lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted, y no nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida.
Absolutamente falso, miente Villarejo Jamás hemos tenido esa conversación. Absolutamente falso. Es un embustero que además trabaja para quien trabaja. Falso. Lo que está contando, absolutamente falso"
wata #6 wata *
#5 Se refiere a que no se conocen en persona.
Las negritas son ciertas. Lo dijo en directo.
#7 mancebador
#6 Todo lo que he puesto sale de la noticia, entrecomillado, de lo que dijo Javier Ruiz en su programa. Yo no he añadido nada.
wata #8 wata
#7 Ya. Me di cuenta después.
#9 mancebador
#8 Rectificar es de sabios y de gente intelectualmente honesta.
FunFrock #2 FunFrock
Esto no saldrá a portada. Q esto son "bulos" buenos
#3 Flamazares
Una nueva pillada al bulero mayor del reino. Hay que tenerlos cuadrados para hacerte el indignado sobre una conversación con Villarejo sabiendo que lo graba absolutamente todo.

Pero vamos, que consecuencias cero, a los votantes del PSOE les mean en la boca y ellos lo disfrutan
