Javier Negre: el ridículo global de la ultraderecha  

Analizamos el fenómeno “Negrete”: la deriva trumpista y propagandística de Javier Negre en su aventura estadounidense, sus vínculos con la ultraderecha internacional, el uso del miedo y los bulos como negocio político y el ridículo mediático que está cosechando incluso entre sus propios seguidores. Con humor y contexto, desarmamos su relato, señalamos quién financia realmente esta “batalla cultural” y reflexionamos sobre cómo la extrema derecha convierte la mentira en industria mientras presume de “libertad de expresión”.