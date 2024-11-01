edición general
Javier Negre: el ridículo global de la ultraderecha

Analizamos el fenómeno “Negrete”: la deriva trumpista y propagandística de Javier Negre en su aventura estadounidense, sus vínculos con la ultraderecha internacional, el uso del miedo y los bulos como negocio político y el ridículo mediático que está cosechando incluso entre sus propios seguidores. Con humor y contexto, desarmamos su relato, señalamos quién financia realmente esta “batalla cultural” y reflexionamos sobre cómo la extrema derecha convierte la mentira en industria mientras presume de “libertad de expresión”.

carakola
Están reciclando lo del Pollo Carvajal. :palm: Lo de que colabore con Fonseca no me extraña, pero que Baños colabore en difundir desinformación militar... En la intervención solo hace una valoración objetiva pero lo utilizan, y se deja utilizar, para dar credibilidad a la mierda de información de Negre.
