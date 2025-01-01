Javier Milei y su hermana muy cerca de ir a la cárcel  

Han salido audios filtrados de Diego Spagnolo, uno de los colaboradores más cercanos de Milei, donde confirma que Karina Milei estaba cobrando un 3% de comisión en contratos de medicamentos para discapacitados. Sí, habéis oído bien: robando a los que más lo necesitan. Lo más grave es que según estos audios, el propio Javier Milei fue advertido repetidas veces sobre lo que estaba haciendo su hermana, y en lugar de actuar, despidió al que le avisaba. Esto no es "mínima sospecha" como decía él, esto es corrupción confirmada.