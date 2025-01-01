Javier Milei y su hermana muy cerca de ir a la cárcel  

Han salido audios filtrados de Diego Spagnolo, uno de los colaboradores más cercanos de Milei, donde confirma que Karina Milei estaba cobrando un 3% de comisión en contratos de medicamentos para discapacitados. Sí, habéis oído bien: robando a los que más lo necesitan. Lo más grave es que según estos audios, el propio Javier Milei fue advertido repetidas veces sobre lo que estaba haciendo su hermana, y en lugar de actuar, despidió al que le avisaba. Esto no es "mínima sospecha" como decía él, esto es corrupción confirmada.
Cuando ya nadie se acuerda del famoso escándalo del Fentanilo contaminado, las maletas no controladas o el caso Ficha Limpia y apenas muchos recordaban lo de $Libra, ahora llegan los audios que sí, esta vez te-lo-juro-mami que Milei se va a prisión.
Hay elecciones al Congreso Nacional en unas semanas. Ahora llega el momento de decir que Mieli es el malo malote. Pero en la Argentina se vivió tan mal hasta hace dos años (con una inflación galopante que cambiaba precios de la mañana a la tarde) que la gente todavia tiene el susto en el cuerpo. Va a ser difícil que voten de nuevo aquello. De hecho el peronismo vive en estos momentos sus horas más bajas.
Sensacionalista