Javier Milei celebró la firma del acuerdo Mercosur–UE: El mayor logro del bloque desde su creación

En Paraguay, Milei destacó la firma del acuerdo Mercosur–UE, defendió el libre comercio y anunció nuevos acuerdos estratégicos para Argentina. El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este viernes en Paraguay el discurso oficial tras la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que calificó como “el mayor logro del bloque desde su creación” luego de 25 años de negociaciones

sotillo #1 sotillo
El amigo íntimo de Abascal le va a dejar en muy mala posición con sus agricultores
2 K 30
#4 Eukherio
#1 Si algo saben hacer bien en Vox es ponerse de lado cuando pasan cosas. Pueden defender el acuerdo de libre mercado ante los neoliberales y después decirles a los agricultores que esto es todo culpa de la corrupción de la UE, y, a mayores, felicitar a Milei por el logro.
0 K 8
Pertinax #2 Pertinax
Entretanto, ganaderos y agricultores españoles manifestándose contra el acuerdo Mercosur. :roll:
0 K 15
#3 Selection
Milei ahora tiene un dilema.

Es un siervo de los yankees y acaba de firmar un acuerdo con los nuevos enemigos de los yankees.
0 K 7

