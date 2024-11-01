Javier Milei celebró la firma del acuerdo Mercosur–UE: El mayor logro del bloque desde su creación

En Paraguay, Milei destacó la firma del acuerdo Mercosur–UE, defendió el libre comercio y anunció nuevos acuerdos estratégicos para Argentina. El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este viernes en Paraguay el discurso oficial tras la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que calificó como “el mayor logro del bloque desde su creación” luego de 25 años de negociaciones