edición general
17 meneos
25 clics
Javier Aroca: "Lo del hospital de Torrejón no es un desliz, es el modelo que defiende Ayuso"

Javier Aroca: "Lo del hospital de Torrejón no es un desliz, es el modelo que defiende Ayuso"  

El analista sostiene que el escándalo de Ribera Salud revela "la filosofía real" del modelo sanitario privado del Partido Popular en las distintas autonomías

| etiquetas: javier aroca , hospital , ribera salud , ayuso , modelo sanitario
15 2 1 K 118 actualidad
2 comentarios
15 2 1 K 118 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Pero no lo digas, que la votan más... :-|
0 K 17
pingON #2 pingON
es su modo de vida...
0 K 16

menéame