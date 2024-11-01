Una jaula de grillos - "En realidad, es perfecto. Nunca me había dado cuenta de que John Wayne caminaba así". [ENG]  

En esta escena, Armand (interpretado por Robin Williams) intenta enseñar a su pareja, Albert (Nathan Lane), a comportarse de forma más "masculina" para impresionar a los futuros suegros conservadores de su hijo. Armand le pide que camine como si fuera John Wayne bajándose de un caballo y entrando en un salón del Viejo Oeste. "En realidad es perfecto, simplemente nunca me había dado cuenta de que John Wayne caminaba así".