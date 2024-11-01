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Una jaula de grillos - "En realidad, es perfecto. Nunca me había dado cuenta de que John Wayne caminaba así". [ENG]

Una jaula de grillos - "En realidad, es perfecto. Nunca me había dado cuenta de que John Wayne caminaba así". [ENG]  

En esta escena, Armand (interpretado por Robin Williams) intenta enseñar a su pareja, Albert (Nathan Lane), a comportarse de forma más "masculina" para impresionar a los futuros suegros conservadores de su hijo. Armand le pide que camine como si fuera John Wayne bajándose de un caballo y entrando en un salón del Viejo Oeste. "En realidad es perfecto, simplemente nunca me había dado cuenta de que John Wayne caminaba así".

| etiquetas: the birdcage , robin williams , nathan lane , john wayne , vo
10 1 0 K 147 Escenakas
5 comentarios
10 1 0 K 147 Escenakas
Pertinax #1 Pertinax *
#0 Yo añadiría el [ENG]
Escenaka, por cierto.
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mund4y4 #2 mund4y4
Maravillosa película.
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Pertinax #3 Pertinax *
#2 Una digna adaptación de la original francesa de la comedia de 1978 La Cage aux Folles, adaptación a su vez de la obra de teatro homónima.
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Pacofrutos #4 Pacofrutos *
Desde la primera vez que vi la imitación algo cambió al ver a John Wayne en algunos clásicos. A cambio descubrí a Hank Azaria/ "Agador Spartacus", y su "caribeñismo".
De las veces que el remake supera a la original.
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neiviMuubs #5 neiviMuubs
En España sacaron una adaptación de la obra original en teatro que aquí llamaron "La jaula de las locas" con Paco Morán y Joan Pera que también era bastante divertida, eso sí, hace como un cuarto de siglo. Como pasan los años coñe :foreveralone:
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menéame