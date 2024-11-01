edición general
10 meneos
12 clics
Jason Hickel: “La crisis climática no puede resolverse dentro del capitalismo”

Jason Hickel: “La crisis climática no puede resolverse dentro del capitalismo”

Figura esencial del ecologismo y pensador clave sobre el decrecimiento, Jason Hickel pasó por Madrid para defender en el Congreso la necesidad de quitar a la clase capitalista su poder como única vía posible para salvar al planeta de la crisis climática.

| etiquetas: capitalismo , cambio climático , jason hickel
9 1 1 K 104 actualidad
23 comentarios
9 1 1 K 104 actualidad
Comentarios destacados:    
Feindesland #1 Feindesland
Decrecimiento significa ser menos y vivir menos años. A ver cuándo se deciden a decirlo claro.
3 K 42
shake-it #4 shake-it
#1 Eso no es cierto. Significa vivir con menos. El crecimiento a partir de este momento sí que significa vivir menos.
6 K 94
Feindesland #5 Feindesland
#4 Significa vivir con menos aquí, y los pobres con lo mismo. Para empezar. ¿O no?

Si repartimos, consumimos lo mismo.
1 K 29
shake-it #13 shake-it
#5 El decrecimiento plantea reducir de forma planificada y justa la producción y el consumo en los países ricos, mientras se crece de manera sostenible en los países más pobres. No se trata de que los países pobres no consuman, sino que lo hagan de manera sostenible mientras que los países ricos refucen drásticamente este consumo.
0 K 19
Feindesland #19 Feindesland
#13 Eso, globalmente, NO es decrecimiento. Eso sería redistribución, pero no decrecimiento.
Es otra historia.
1 K 23
manzitor #15 manzitor
#4 Y no es vivir con menos cuantitativamente, es también vivir de otra forma que no tiene que ser necesariamente peor. Solamente quitando los excesos del sistema económico actual, ya daríamos un paso de gigante. En Japón llevan mucho tiempo sin crecer o creciendo poco y no se ha venido abajo el país (al menos no por esa razón)
0 K 11
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#1 ¿"Ser menos"? ¿"Vivir menos"?
No. Significa tener menos.

"Ser", no eres según tus bienes materiales.
Y vivir, igual desapareciendo una buena parte de la contaminación y consumiendo productos de proximidad más naturales, igual vivir se vive más.

Tener menos tiene muchas consecuencias desagradables, pero justo lo que dices, no.
0 K 14
Feindesland #8 Feindesland
#6 ser menos personas sobre el mundo. Número.
1 K 33
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#8 Ah, vale, perdón, no lo había entendido así.
1 K 33
Olepoint #22 Olepoint
#1 Te doy un dato, un dato que dió el propio ex-director del CNI.

Solo con el 0.3% del PIB mundial se solucionan el hambre y la pobreza en el mundo.

NO es un problema de recursos, tenemos de sobra, es un problema de codicia.

Pero nada, tú sigue haciéndole el juego a tus amos.
0 K 7
#12 lordban
Traducción, la crisis climática no puede resolverse con democracia y libertades, hace falta un estado totalitario que lo imponga. Si alguien se cree que la gente dejará de comprarse iphones, ropa, viajar, etc para resolver el cambio climático es que es un iluso.
2 K 35
Feindesland #17 Feindesland
#14 El decrecimiento no es un sistema económico. Es una consecuencia, deseada o no, de determinados sistemas económicos. Que nos aclare qué sistema propone para llegar al decrecimiento.
1 K 29
Verdaderofalso #23 Verdaderofalso
#20 lo dices por los eucaliptos que están en toda la cornisa cantábrica?
0 K 20
shake-it #7 shake-it
Lo que dice este señor es un poco perogrullada, pero es que aún a estas alturas hay mucha gente que no lo entiende. O no lo quiere entender. O ni se molesta en entenderlo, que es lo más grave de todo.
0 K 19
Feindesland #10 Feindesland
#7 Es que no aclara qué es "fuera del capitalismo"
2 K 38
shake-it #14 shake-it
#10 Decrecimiento
0 K 19
Findeton #16 Findeton
#10 Lo que dices es muy cierto. No da alternativa porque sabe que la alternativa que puede presentar es mucho peor.
2 K 38
Findeton #3 Findeton *
El típico "ecologista sandía", verde por fuera, rojo por dentro. Recordemos que la URSS se cargó el Mar de Aral.
1 K 19
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#3 el capitalismo se ha cargado las selvas, océanos, glaciares, especies animales y plantas… creo que la balanza está muy desequilibrada
0 K 20
Findeton #20 Findeton
#18 Qué ha salvado más árboles, los ecologistas protestando... o el pendrive?
0 K 9
angelitoMagno #21 angelitoMagno
"Decremiento" es la peor elección de un nombre para una idea que se ha hecho nunca. Sostenibilidad, redistribución, acabar con los superricos, etc. Había muchas mejores elecciones, pero nada, decrecimiento, y aquí moriremos, generando rechazo mientras nos preguntamos, ¿por qué la gente pasa de la crisis climática?
0 K 16
Variable #11 Variable
Cuando Greta Thunberg creció y se dió cuenta de lo que dice el titular, y lo empezó a proclamar, de repente, de forma misteriosa, desapareció de la portada de Time.

Cuando compraba la teoría de la facción progre de los poderes fácticos de occidente, con la estupidez ésta del "green new deal" recibía publicidad a espuertas. Ahora que tiene un mensaje más auténtico se la tapa a conciencia. Para mí, es un ejemplo de que puedes estar equivocado y rectificar. Es la auténtica lección que…   » ver todo el comentario
0 K 10
#2 Barriales
Totalmente de acuerdo. Los que nos metido en este lío, son los menos indicados para carnosos. Además, no quieren.
0 K 8

menéame