Jason Hickel: “La crisis climática no puede resolverse dentro del capitalismo”

Figura esencial del ecologismo y pensador clave sobre el decrecimiento, Jason Hickel pasó por Madrid para defender en el Congreso la necesidad de quitar a la clase capitalista su poder como única vía posible para salvar al planeta de la crisis climática.
| etiquetas: capitalismo , cambio climático , jason hickel
Si repartimos, consumimos lo mismo.
Es otra historia.
No. Significa tener menos.
"Ser", no eres según tus bienes materiales.
Y vivir, igual desapareciendo una buena parte de la contaminación y consumiendo productos de proximidad más naturales, igual vivir se vive más.
Tener menos tiene muchas consecuencias desagradables, pero justo lo que dices, no.
Solo con el 0.3% del PIB mundial se solucionan el hambre y la pobreza en el mundo.
NO es un problema de recursos, tenemos de sobra, es un problema de codicia.
Pero nada, tú sigue haciéndole el juego a tus amos.
Cuando compraba la teoría de la facción progre de los poderes fácticos de occidente, con la estupidez ésta del "green new deal" recibía publicidad a espuertas. Ahora que tiene un mensaje más auténtico se la tapa a conciencia. Para mí, es un ejemplo de que puedes estar equivocado y rectificar. Es la auténtica lección que… » ver todo el comentario