Japón presenta el primer tractor sin conductor propulsado por hidrógeno del mundo para abordar la escasez de mano de obra [EN]

La multinacional japonesa Kubota ha presentado el primer tractor de pila de combustible de hidrógeno del mundo con función de conducción autónoma. La máquina se presentó al público en la Expo Mundial 2025 en Osaka, Japón. No tiene asiento para el conductor, pero se puede controlar remotamente desde cualquier lugar dentro del alcance de la red. La empresa afirma que, a diferencia de los tractores eléctricos a batería, el modelo de hidrógeno proporciona una mayor potencia de salida y un tiempo de funcionamiento más prolongado.