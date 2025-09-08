edición general
9 meneos
6 clics
Japón prepara un nuevo programa de apoyo a personas mayores sin familiares

Japón prepara un nuevo programa de apoyo a personas mayores sin familiares

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón presentó un plan para crear un programa para asistir a mayores sin familiares cercanos, sobre todo cuando enferman o fallecen. Proyecciones oficiales estiman que en 2040 más de 10 millones vivirán solos. Dará apoyo en la vida cotidiana: gestión de dinero, procedimientos hospitalarios, ingreso en residencias o servicios post mortem (organización del funeral y entierro, disposición de bienes personales). Los usuarios pararan el coste, se evalua la gratuidad o bajo costo para gente sin recursos.

| etiquetas: japón , ancianos , mayores , familia , soledad , asistencia , ayuda , envejecimiento
8 1 0 K 103 actualidad
1 comentarios
8 1 0 K 103 actualidad
Dragstat #1 Dragstat
Japón tiene una tasa de desempleo del 2,5%. O traen extranjeros y tiran mucho de nuevas tecnologías o poco apoyo van a dar a tanta gente. Parece más bien algo para facilitar las cosas según vayan cayendo.
0 K 20

menéame