Japón prepara un nuevo programa de apoyo a personas mayores sin familiares

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón presentó un plan para crear un programa para asistir a mayores sin familiares cercanos, sobre todo cuando enferman o fallecen. Proyecciones oficiales estiman que en 2040 más de 10 millones vivirán solos. Dará apoyo en la vida cotidiana: gestión de dinero, procedimientos hospitalarios, ingreso en residencias o servicios post mortem (organización del funeral y entierro, disposición de bienes personales). Los usuarios pararan el coste, se evalua la gratuidad o bajo costo para gente sin recursos.