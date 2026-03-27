edición general
6 meneos
12 clics

Japón aprueba medidas contra el turismo masivo tras batir su récord de visitantes en 2025

Entre las iniciativas se incluyen la reducción del tráfico en carreteras locales y la limitación del número de visitantes, al tiempo que promueven la mejora de la infraestructura de transporte.

| etiquetas: turismo , japon
5 1 1 K 63 ocio
5 comentarios
5 1 1 K 63 ocio
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 blablabla, defender que los trabajadores no encuentren casa, que nos tiren del barrio, especulacion y el mal

Claro que se puede comparar, mira #2 como comparamos, de hecho en España la gente vive concentrada en el 2'5% del territorio, es deicr que la concentración es la mas grande de todo el mundo.

Pero bueno que os pillamos y avanzamos y eso os da miedito y ya sale el Hate del Baal a decir que no hay que odiar ser tirado de tu casa, cuando los cristianos y españoles siempre han criticado esa especulacion y estas cosas

Que no es de nuestra cultura, que viene de fuera, importado de los malvados satanicos
0 K 17
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Curioso aquí en España con casi 100 millones de turistas, israel nos tira del barrio y los españoles no dicen nada, los amigos de epstein nos tiran del barrio y los cristianos no dicen nada, por primera vez en la historia de España... curioso

www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
0 K 17
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Japon 120 millones de habitantes restringe el turismo con 42 millones de visitantes

España con 50 millones de habitantes y 100 millones de turistas no hace nada

Estamos siendo invadidos y son los fondos de inversion de epstein e israel como cuento en #1 los que nos tiran del barrio, los que cuando hay emergencias presionan para que se haga primero turismo y luego la vida y mataron a 230 personas

Es un genocidio lo que se hace en España
0 K 17
placeres #3 placeres
#1 Hate Bait de manual, eso que nadie dice nada te lo estas inventando tu... al menos molestaste en crear una narrativa coherente

. Además es que no son muy comparables, el turismo en japón en prioritariamente urbano y concentrado en 3 ciudades, el turismo en España es sol y playa muchas veces encapsulado en su hotel todo incluido, En todo caso sí se podría comparar con Barcelona y aún asi para los locales el choque cultural es bastante más fuerte para un tokiota.

Es una sociedad netamente racista donde los beneficios a mucha gente no les compensa (Al menos eso piensan, como los granjeros de Trump)
0 K 11
#5 Eukherio
#3 Y también hay que considerar que Japón después de la pandemia pasó de 0 a 100. Durante un tiempo no dejaban ir a nadie y después todo Dios se ibs de viaje a Japón durante los mismos años. Aquí ya estábamos medio acostumbrados, allí no.
0 K 8

menéame