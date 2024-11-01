edición general
Jan Ullrich, mito del ciclismo, carga contra Ayuso: "Podría haber ayudado a Almeida, pero guarda fuerzas para buscar victorias"

Juan Ayuso es el protagonista de una ruptura particularmente desagradable con el UAE Team Emirates – XRG, equipo en el que militaba desde 2021. El cruce de declaraciones, en las que se acusa al ciclista de no trabajar por el bien común del bloque y al club de ser una "dictadura", ha llamado la atención de grandes figuras del deporte, como Jan Ullrich, quien ha cargado contra el español. "En Andorra fue el único de los grandes favoritos que se descolgó de inmediato. Y en las etapas en que podría haber ayudado a Almeida, simplemente ha...

comentarios
Sandman #1 Sandman
La casualidad y la commedia.
#2 chocoleches
Ayuso espera su momento, sólo un tropezón más del líder.
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica
Para ser alemán está muy informado sobre la política local de los Madriles.
Nylo #3 Nylo
Ayuséame... oh wait!
Nylo #5 Nylo *
Me gusta el paralelismo de la parte del artículo en la que Ayuso es el último de los grandes en hacer algo en Andorra.
