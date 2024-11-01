Jan: “Todo lo que se haga para defender la libertad en democracia es poco”

Hubo un 1 de febrero de 2022 en el que Jan anunció que dejaba de dibujar a Superlópez. Muchos interpretaron aquello como la jubilación de este dibujante catalán. En lugar de eso, quizás se haya vuelto incluso más prolífico: junto con Amaníaco Ediciones ha trabajado en álbumes como los del caballero medieval Don Talarico, los del héroe espacial Rich Tex Format, el de la fantasía infantil de Oneie y también un cómic protagonizado por él mismo, La casa del dibuixant, sobre la conservación de la arquitectura tradicional catalana.