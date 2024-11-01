edición general
Jan: “Todo lo que se haga para defender la libertad en democracia es poco”

Hubo un 1 de febrero de 2022 en el que Jan anunció que dejaba de dibujar a Superlópez. Muchos interpretaron aquello como la jubilación de este dibujante catalán. En lugar de eso, quizás se haya vuelto incluso más prolífico: junto con Amaníaco Ediciones ha trabajado en álbumes como los del caballero medieval Don Talarico, los del héroe espacial Rich Tex Format, el de la fantasía infantil de Oneie y también un cómic protagonizado por él mismo, La casa del dibuixant, sobre la conservación de la arquitectura tradicional catalana.

3 comentarios
autonomator #2 autonomator
#1 Grahml
La palabra "democracia" está ya tan prostituida que mensajes como el del titular son totalmente intrandescentes.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Totalmente de acuerdo, lo podéis ver en como defiendo la democracia y como se me persigue aquí, hay que resistir, pagan a gente para perseguirnos a los que defendemos la democracia

Generalmente israelíes, sionistas y estadounidenses por eso se me persigue, se coordinan para malinterpretarme porque podemos cambiar las cosas, es un ataque dictatorial para mantenernos pobres! resistid y apoyo mutuo contra los enemigos de la democracia y los que me atacan!
