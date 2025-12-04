edición general
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan lanza su predicción más radical: semanas laborales de 3 días y medio gracias a la IA

El CEO de una de las empresas más importantes del mundo se ha pronunciado acerca del impacto de la inteligencia artificial en los trabajos de las personas, asegurando que esta tecnología permitirá que en el futuro se pueda llegar a trabajar solo tres días y medio a la semana, una gran diferencia con el panorama actual.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
A Garamendi le van a dar el desayuno xD
#1 Quillotro
¿Y los salarios?
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
A continuación dijo .... Otro patxaran.

#1

Ya lo anticipó creo que Carlos Slim. Semana de tres días, así puedes tener dos trabajos.
#6 Drazul
Veo más probable que todos tengamos 2 trabajos, como dice #2, a que tengamos 3 días y medio libres a la semana.

En el mundo "capitalista" cada vez se está trabajando más.

En Corea (la mala) subieron la jornada máxima a 80h en vez de bajarla, en Japón salió ayer salió la noticia que la primera ministra japonesa quiere que se trabaje más, y que tiene reuniones de trabajo a las 3 de la mañana.

En Estados Unidos, algunos CEOs de importantes empresas dicen que se debería trabajar 60 y 70 horas a la semana.

Y en europa tenemos a Grecia que incrementó también su jornada máxima (creo que a 60 horas).
reithor #11 reithor
Mientras dice esto, todos los de su gremio entienden "sobra un 40% de la plantilla"
#8 chavi
Cobrando menos de la mitad, claro
Nitanmal #7 Nitanmal
3,5 días/semana a jornada completa (24h) cuadra perfecto para que tengas dos trabajos. Está todo pensado
#10 Quillotro
#7 Pero si cada uno necesita dos trabajos y ahora ya no hay para todos, ¿dónde buscamos el segundo trabajo? ¿en qué condiciones?
#9 Cincocuatrotres
Hablar por hablar, no tenemos ni idea de cómo va a evolucionar el mundo con una herramienta tan poderosa, nos tienen que poner la zanahoria.
#4 aletmp
Yo lo que veo en mi empresa es que somos, y tenemos que ser, hiperproductivos.

Dudo mucho que nos dejen trabajar menos horas. La realidad es que en las mismas horas hay que producir 4 veces mas
Peter_Riviera #5 Peter_Riviera *
Se refiere a ellos y a sus familias/amigos... los demas a vivir debajo de un puente... ¿que os habeis creido?
