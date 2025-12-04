Jamie Dimon, CEO de JPMorgan lanza su predicción más radical: semanas laborales de 3 días y medio gracias a la IA

El CEO de una de las empresas más importantes del mundo se ha pronunciado acerca del impacto de la inteligencia artificial en los trabajos de las personas, asegurando que esta tecnología permitirá que en el futuro se pueda llegar a trabajar solo tres días y medio a la semana, una gran diferencia con el panorama actual.
| etiquetas: jamie dimon , jpmorgan , ia , jornada laboral
#1
Ya lo anticipó creo que Carlos Slim. Semana de tres días, así puedes tener dos trabajos.
En el mundo "capitalista" cada vez se está trabajando más.
En Corea (la mala) subieron la jornada máxima a 80h en vez de bajarla, en Japón salió ayer salió la noticia que la primera ministra japonesa quiere que se trabaje más, y que tiene reuniones de trabajo a las 3 de la mañana.
En Estados Unidos, algunos CEOs de importantes empresas dicen que se debería trabajar 60 y 70 horas a la semana.
Y en europa tenemos a Grecia que incrementó también su jornada máxima (creo que a 60 horas).
Dudo mucho que nos dejen trabajar menos horas. La realidad es que en las mismas horas hay que producir 4 veces mas