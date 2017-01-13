James Lackington: un librero de vanguardia

James Lackington fue un inglés, sin ninguna educación formal, aprendiz de zapatero y un gran apasionado de la lectura. Creó la primera librería moderna que se conozca: «El Templo de las Musas», transformando radicalmente la forma de comercializar libros a finales del siglo XVIII. «El Templo de las Musas» fue un emprendimiento gigantesco. Con un inventario de más de 500.000 volúmenes, ventas anuales de 100.000 libras y unos ingresos anuales de 5.000 libras esterlinas de la época, fue la mayor librería de Inglaterra.