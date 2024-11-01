·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4746
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3778
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
3031
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
2658
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
4115
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
más votadas
550
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
368
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
388
El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero
328
El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz
762
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
17
clics
James Dobson, arquitecto de la crueldad cristiana evangélica, ha muerto finalmente a los 89 años. (Eng)
Sus enseñanzas tóxicas sobre la familia, el sexo y la política dejaron cicatrices en varias generaciones y empeoraron la situación de Estados Unidos.
|
etiquetas
:
james dobson
,
evangélico
,
muerto
,
religión
4
1
0
K
54
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
54
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pejeta
El mundo es un lugar un poco mejor hoy porque el Dr. James Dobson ya no está en él.
1
K
27
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente