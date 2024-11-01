Jaén: Recibimiento en el Ayuntamiento a Raquel Martí, directora ejecutiva de Unrwa España

Martí ha añadido que “al otro lado hay todo tipo de ayuda humanitaria, incluso casas móviles que permitirían que estas familias se pudieran guarecer, mientras que ya han muerto tres bebés de hipotermia y todavía hay muchísimas personas con desnutrición aguda, sobre todo mujeres. Además, estamos viendo en los últimos meses que la mayor parte de los niños que nacen lo hacen con un peso de menos de kilo y medio debido a la desnutrición que soportan las madres, por lo que la situación sigue siendo acuciante”, ha concretado Martí, al tiempo que...
| etiquetas: palestina , jaen
… » ver todo el comentario