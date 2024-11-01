edición general
5 meneos
9 clics
Jaén: Recibimiento en el Ayuntamiento a Raquel Martí, directora ejecutiva de Unrwa España

Jaén: Recibimiento en el Ayuntamiento a Raquel Martí, directora ejecutiva de Unrwa España

Martí ha añadido que “al otro lado hay todo tipo de ayuda humanitaria, incluso casas móviles que permitirían que estas familias se pudieran guarecer, mientras que ya han muerto tres bebés de hipotermia y todavía hay muchísimas personas con desnutrición aguda, sobre todo mujeres. Además, estamos viendo en los últimos meses que la mayor parte de los niños que nacen lo hacen con un peso de menos de kilo y medio debido a la desnutrición que soportan las madres, por lo que la situación sigue siendo acuciante”, ha concretado Martí, al tiempo que...

| etiquetas: palestina , jaen
4 1 0 K 50 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
Libre_albedrío #2 Libre_albedrío
¡Que tristeza!. Ya no provoca comentarios una noticia así. La política de algunos, buscaba deshumanizar para matar con impunidad, pero esa deshumanización se está llevando a la vida cotidiana.
2 K 27
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... ha insistido en la necesidad de mantener la atención mediática y social sobre Palestina y ha reclamado esfuerzos continuos “para avanzar hacia una paz justa y definitiva”. Durante el acto también ha intervenido Antonio Lombardo, miembro de la plataforma “Jaén con Palestina”, quien ha valorado muy positivamente la visita de la directora de la Unrwa “como respaldo al trabajo que viene desarrollando la plataforma”. Lombardo ha destacado la importancia de seguir visibilizando la situación en

…   » ver todo el comentario
0 K 16

menéame