edición general
2 meneos
9 clics

Jacques Moretti, copropietario del bar de Crans Montana que ardió en Nochevieja, sale de prisión tras pagar una fianza de 215.000 euros

La justicia suiza ordenó la libertad bajo fianza del copropietario del bar incendiado en Crans-Montana, una tragedia que dejó un saldo de 40 muertos y 116 heridos. Moretti había sido puesto en prisión preventiva durante tres meses tras ser interrogado junto a su esposa. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado que ha llamado a consultas a su embajador en Suiza por lo que considera representa un ultraje y una herida más infligida a las familias las víctimas de la tragedia y de las personas que aún se encuentran hospitalizadas

| etiquetas: jacques moretti , jessica maric , crans montana , constellation , suiza , italia
1 1 0 K 25 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
platypu #2 platypu
Poned la foto del zurdo y los dos botones rojos que yo no puedo
1 K 17
Skiner #1 Skiner
De un tipo con nombre de cerveza => Birra Moretti no se puede esperar nada bueno. :troll:
0 K 7

menéame