Jacob de Haan: la primera víctima de asesinato político del sionismo [ENG]

En 1924, Jacob de Haan fue víctima del primer asesinato político del sionismo. Judío ortodoxo y antisionista, fue asesinado en Jerusalén días antes de partir hacia Londres para asistir a unas conversaciones en la Oficina Colonial, donde argumentaría contra el sionismo. Su asesino fue Avraham Tehomi, miembro de la Haganá (Precursora del actual ejército de Israel). Tehomi dijo: "He hecho lo que la Haganá decidió que debía hacerse. Y nada se hizo sin la orden de Yitzhak Ben-Zvi", Ben-Zvi se convertiría más tarde en el segundo presidente de Israel.