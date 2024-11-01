El jacarandá. Las heridas de un pasado estremecedor

El jacarandá (Salamandra, Barcelona, 2025, 253 págs.) es la segunda novela de Gaël Faye, escritor y músico, nacido en 1982 en Buyumbura (Burundi). Hijo de padre francés y de madre ruandesa, a los trece años, tuvo que huir a Francia con su familia, a causa de la guerra civil en Burundi y del genocidio contra los tutsis ruandeses, que se desencadenó entre el 15 de abril y el 15 de julio de 1994, tras el atentado del 6 de abril del mismo año, contra el avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y de Burundi...