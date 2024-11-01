edición general
2 meneos
17 clics

El jacarandá. Las heridas de un pasado estremecedor

El jacarandá (Salamandra, Barcelona, 2025, 253 págs.) es la segunda novela de Gaël Faye, escritor y músico, nacido en 1982 en Buyumbura (Burundi). Hijo de padre francés y de madre ruandesa, a los trece años, tuvo que huir a Francia con su familia, a causa de la guerra civil en Burundi y del genocidio contra los tutsis ruandeses, que se desencadenó entre el 15 de abril y el 15 de julio de 1994, tras el atentado del 6 de abril del mismo año, contra el avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y de Burundi...

| etiquetas: genocidio , ruanda , historia , africa , libros
1 1 1 K 11 cultura
2 comentarios
1 1 1 K 11 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Se calcula que fueron asesinados cerca de un millón de personas, no solo tutsis sino también hutus moderados que se oponían al genocidio. En 1994, Milan, el narrador, que tiene doce años y vive en París, intenta en vano romper el silencio de su madre acerca de su pasado en Ruanda. La breve estancia, en su casa, de Claude, un chico de su misma edad huido del país y que tiene una herida en la cabeza, avivará los deseos de conocer la verdad. El viaje a Ruanda, unos años después, con su

…   » ver todo el comentario
0 K 14
El_pofesional #2 El_pofesional
Y el pesado de #_0 sigue usando esto como su puto blog personal. Todos sus meneos son microblogging con el primer comentario secuestrado.

Haced lo que queráis con vuestra página, pero esto cada vez da más asco. Las normas necesitan una revisión ya.

Entrad a su perfil y mirad su historial. Es vergonzoso y no es el único que abusa esto.

PD: Te lo voy a poner en todos los meneos que hagas hoy, campeón.
0 K 10

menéame