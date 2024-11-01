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Un jabalí recorre el centro de Lugo en una tarde
El recinto histórico de Lugo ha recibido este jueves una inesperada visita. Un jabalí de gran tamaño ha recorrido prácticamente todo el casco amurallado a partir de las ocho y media de la tarde.
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:
jabalí
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lugo
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OYOYOY
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#2
Furiano.46
Estaba buscando el ayuntamiento. Es el nuevo alcalde
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#3
diablos_maiq
#2
depende. ¿iba haciéndose fotos?
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#5
josde
Pues si que tardo en recorre el centro de la ciudad en una tarde, se estaría informando, para próximas visitas con la familia entera.
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#6
Pitchford
Qué listos son los jabalíes, que saben cuando les pueden pegar un tiro y ni se dejan ver y cuando están en terreno seguro y se pasean delante de tus narices.
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#7
themarquesito
En Coruña hemos tenido recientemente temporadas en que los jabalíes se paseaban por distintas partes de la ciudad, con alguno llegando a la plaza de María Pita.
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#1
gale
No es que Lugo sea muy grande, pero se ha dado un buen paseo.
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#4
MPR
*
Un jabalí recorre el centro de Lugo en una tarde...y a partir de las ocho y media.
Buah, no ha visto casi nada. (O, peor aún, no hay casi nada que ver).
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Buah, no ha visto casi nada. (O, peor aún, no hay casi nada que ver).