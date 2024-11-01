edición general
Un jabalí se cuela en un túnel del metro de Valencia y mantiene en jaque a la Policía durante casi tres horas

La presencia del animal, que ya ha sido abatido por agentes de la unidad de Medio Ambiente la Policía Autonómica, ha causado retrasos en la circulación de las líneas 1 y 2

#2 wendigo
AJAB :troll:

Saludos
OdaAl #3 OdaAl
#2 Polis vs jabali

Fight!
#5 Tensk
#2 Díselo al tío que hace un par de años iba conduciendo delante de mí en una zona de 40 (que igual no iba a 40 pero no iba rápido) y de un talud de unos 2 metros a la derecha saltó un jabalí (era ya de noche) delante del coche y le destrozó la defensa y un faro. El bicho (que era grandecito) se escapó pero él tuvo que llamar a la G.C. para que levantase atestado (conmigo como testigo) para reportar al seguro.
sotillo #1 sotillo
La máquina del metro ¿ Está a salvo ?
#4 Seat127
¿Y para eso no usan los tasers? Pobre bicho{cry}
