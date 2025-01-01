edición general
J. D. Vance responde al duro ataque de 'South Park' contra el gobierno de Trump

“Bueno, por fin, lo logré”, escribió Vance en respuesta. El segundo episodio de la temporada 27 de South Park se fue con todo contra el presidente, varios de sus aliados y simpatizantes. En una de las escenas, aparece una versión mini del vicepresidente esperando al presidente, que está en la cama con Satanás. Días antes La Casa Blanca dijo que el show era irrelevante tras 20 años de emisión www.meneame.net/story/casa-blanca-arremete-contra-episodio-south-park-

4 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Como se dice en EE.UU, "cry me a river"
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 cuidado, que igual usa el río para hacer kayak
www.meneame.net/story/equipo-vicepresidente-trump-hizo-aumentar-caudal
themarquesito #4 themarquesito
#3 Por eso he escogido exactamente esa frase. Cada vez que Vance tuitee alguna gilipollez, habría que responderle "cry me a river and go kayak in it"
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Y estos son los grandes líderes mundiales.. Preocupados por lo que diga de ellos un programa satírico.
