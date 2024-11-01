J. D. Vance cuestiona si el Pentágono oculta información clave a Trump sobre la guerra con Irán, según informes

Según se informa, el vicepresidente, conocido por oponerse al conflicto, expresó su preocupación por la exactitud de la información que se le proporciona al presidente sobre los arsenales de armas y el daño causado al ejército de Teherán
| etiquetas: jd vance , trump , hegseth , eeuu , irán , guerra , informes , aranceles
Tampoco te pases, ya ha dicho que le apoyaría aunque se equivocara.
Aunque para la piara de colaboradores que tiene Trumo, que alguien diga que no le parece buena idea, es un gran avance.
Está reconociendo abiertamente que le interesa más su carrera personal, y por eso está dispuesto a hacer lo que le diga el jefe, aunque sea atroz, que la ciudadanía a la que representa.
Por eso tenemos las democracias de mierda que tenemos.
Me acabo de enterar.
JD Vance sobre Irán en 2024:
«Creo que nuestro interés está muy claramente en no ir a la guerra con Irán. Sería una enorme distracción de recursos. Sería extremadamente costoso para nuestro país.»
x.com/i/status/2028152815697154461
Y por eso le están haciendo la cama Rubio y cia
Ese dato clave que no sabe Trump es que Trump es gilipollas.