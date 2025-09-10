Iztapalapa: Al menos 4 muertos y 90 heridos en la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas este miércoles ha provocado un impactante incendio al oriente de Ciudad de México y ha dejado, según el último reporte preliminar, 4 víctimas y 90 heridos. De acuerdo con imágenes aéreas de medios locales y de transeúntes, las llamas han alcanzado al menos 30 metros de altura en las inmediaciones del puente de la Concordia, cerca de los límites de las alcaldías Iztapalapa y Chalco, en la frontera con el Estado de México. La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, ha dado a conocer que 19 de los heridos era