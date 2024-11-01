edición general
"De izquierdas no mucho, pero de música tiene buen gusto el presi": el nuevo TikTok de Pedro Sánchez ha dado mucho que hablar

Pedro Sánchez se ha hecho tiktoker. En su afán por conquistar al electorado más joven, el presidente se abrió una cuenta en la red social TikTok el pasado septiembre. Este sábado ha sido fin de semana de recomendaciones y el socialista propone una canción y un libro. Como de costumbre, el vídeo también ha llegado a la comunidad de X, compartido por la cuenta Mr. Handsome (@pdrsnche). Las respuestas no se han hecho esperar: "De izquierdas no mucho pero de música tiene buen gusto el presi".

Antipalancas21
Tu Voz del grupo sevillano Vera Fauna y el libro La era de la Inteligencia Artificial de Henry Kissinger han sido las dos propuestas de Pedro Sánchez. Un "extraño combo", como ha reaccionado una usuaria.
Amoniaco
Super fabu.

10 consejos para pasarlo bien con tus compis del coliving.

Tienes que hacer not paid overtime en tu part time waitress job o rider? Te damos los consejos para no estresarte.

5 canciones que escuchar en esos momentos de retraso del tren! Aprovechalos!!!!

10 cosas que odiamos de ayuso. Podcast con abalos.
Kmisetas
Sí, el “presi influencer” en su salsa: mientras la cesta de la compra sube un 30 % y los alquileres se disparan más rápido que un Falcon rumbo a Marrakech, él nos recomienda canciones en TikTok. Es la nueva política cultural de la PSOE: pan no hay, pero bailemos. Total, si no puedes pagar la hipoteca, al menos te queda el ritmo del “Gobierno más progresista de la historia”… y un filtro bonito.

Menudo Panfleto publico.es
Verdaderofalso
#2 seguro que la inflación la arregla la derecha solo hay que ver EEUU y Argentina xD
Antipalancas21
#4 Y mas cerca Francia.
diablos_maiq
#2 la cesta de la compra sube un 30 %

Tranquilo, ya no estás en Argentina
