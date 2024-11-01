"De izquierdas no mucho, pero de música tiene buen gusto el presi": el nuevo TikTok de Pedro Sánchez ha dado mucho que hablar

Pedro Sánchez se ha hecho tiktoker. En su afán por conquistar al electorado más joven, el presidente se abrió una cuenta en la red social TikTok el pasado septiembre. Este sábado ha sido fin de semana de recomendaciones y el socialista propone una canción y un libro. Como de costumbre, el vídeo también ha llegado a la comunidad de X, compartido por la cuenta Mr. Handsome (@pdrsnche). Las respuestas no se han hecho esperar: "De izquierdas no mucho pero de música tiene buen gusto el presi".