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La izquierda resiste en París, Marsella y Lyon, las tres grandes ciudades francesas

La izquierda resiste en París, Marsella y Lyon, las tres grandes ciudades francesas

La izquierda contuvo el aliento y respiró aliviada con las primeras proyecciones de la segunda vuelta de las elecciones municipales de Francia(..) Las tres grandes ciudades del país permanecerán en manos de la izquierda con resultados netamente ganadores. París será para la candidatura del socialista Emmanuel Grégoire, continuista de Anne Hidalgo; Marsella logra contener el arrollador auge de la ultraderecha del Reagrupamiento Nacional con su coalición de partidos progresistas, y Lyon mantendrá al mismo alcalde, el ecologista Grégory Doucet

| etiquetas: francia , elecciones municipales , paris , marsella , lyon , izquierda
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3 comentarios
12 3 0 K 55 actualidad
frankiegth #1 frankiegth *
La buena noticia del día. Cuantos más partidos políticos se repartan el poder, mejor. Es siempre preferible obligar a los partidos más a la izquierda a negociar entre ellos que regalarle todo el poder político a un único partido, o lo que sería lo mismo en España, regalárselo a ese único partido de derechas y su muletilla extremista.
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Thirsty #2 Thirsty
El PSOE francés, no ?
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Maelstrom #3 Maelstrom
Las ciudades con más inmigrantes precisamente, jajaja.
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menéame