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Izquierda madrileña envía carta de disculpa a Sheinbaum y a México por visita “ridícula” de Díaz Ayuso

Izquierda madrileña envía carta de disculpa a Sheinbaum y a México por visita “ridícula” de Díaz Ayuso

Más Madrid ha enviado una carta de disculpa a Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano tras la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso a México. En la misiva, la formación acusa a la presidenta madrileña de utilizar viajes oficiales para provocar, difundir bulos y sostener una visión “imperial, rancia y antidemocrática” de la historia común entre España y México: “simular una agenda internacional para disfrutar de viajes pagados con dinero público con fines vacacionales, de agenda ideológica o directamente de promoción de negocios privados"

| etiquetas: ayuso , méxico , sheinbaum , madrid , ultraderecha
13 4 0 K 162 Ayuséame
5 comentarios
13 4 0 K 162 Ayuséame
  1. #1 Pivorexico
    Mucho mejor las de Ignatius Farray www.youtube.com/shorts/RvDmn1r-lmk
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  2. Nube_Gris #2 Nube_Gris *
    Al menos hay un partido en Madrid que tiene respeto y sentido de estado y de la responsablidad.

    ... el hecho de que el partido que les que gobierna sea todo lo contrario se lo debemos a los progres madrileños que se creen que son clase media, aunque les cueste llegar a fin de mes.
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  3. Kantinero #3 Kantinero
    Muy buena iniciativa

    Es hacer un manos limpias pero de verdad
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  4. CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
    va a ser digno de estudio, como la capulla esta siendo tan capulla se coma a la izquierda pija, para ganarse a los votantes mexicanos la izquierda madrileña deberia sacrificar a sus primogenitos en honor al chapulin colorado a modo de desagravio por las capulladas de la presidenta, y ya luego en las elecciones se preguntaran que ha pachado...
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  5. vviccio #5 vviccio
    Perdonen por el pendón sin pinganillo.
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