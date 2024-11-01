Izquierda madrileña envía carta de disculpa a Sheinbaum y a México por visita “ridícula” de Díaz Ayuso

Más Madrid ha enviado una carta de disculpa a Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano tras la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso a México. En la misiva, la formación acusa a la presidenta madrileña de utilizar viajes oficiales para provocar, difundir bulos y sostener una visión “imperial, rancia y antidemocrática” de la historia común entre España y México: “simular una agenda internacional para disfrutar de viajes pagados con dinero público con fines vacacionales, de agenda ideológica o directamente de promoción de negocios privados"