Izquierda madrileña envía carta de disculpa a Sheinbaum y a México por visita “ridícula” de Díaz Ayuso

Más Madrid ha enviado una carta de disculpa a Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano tras la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso a México. En la misiva, la formación acusa a la presidenta madrileña de utilizar viajes oficiales para provocar, difundir bulos y sostener una visión “imperial, rancia y antidemocrática” de la historia común entre España y México: “simular una agenda internacional para disfrutar de viajes pagados con dinero público con fines vacacionales, de agenda ideológica o directamente de promoción de negocios privados"
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... el hecho de que el partido que les que gobierna sea todo lo contrario se lo debemos a los progres madrileños que se creen que son clase media, aunque les cueste llegar a fin de mes.
Es hacer un manos limpias pero de verdad