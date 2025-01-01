IU propone al PSOE ir en coalición a las elecciones en Asturias

Ovidio Zapico, coordinador de IU Asturias, ha expresado abiertamente la posibilidad de que la formación izquierdista pueda concurrir en coalición con el PSOE de cara al próximo ciclo político. Al menos, en las elecciones asturianas, donde IU gobierna conjuntamente con los socialistas en el Gobierno autonómico que preside Adrián Barbón. El líder asturiano de IU considera que la izquierda debe abrir una “reflexión” porque “nunca en democracia ha habido la situación de que la extrema derecha pueda tener opciones reales de llegar a gobernar."