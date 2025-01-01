edición general
IU propone al PSOE ir en coalición a las elecciones en Asturias

Ovidio Zapico, coordinador de IU Asturias, ha expresado abiertamente la posibilidad de que la formación izquierdista pueda concurrir en coalición con el PSOE de cara al próximo ciclo político. Al menos, en las elecciones asturianas, donde IU gobierna conjuntamente con los socialistas en el Gobierno autonómico que preside Adrián Barbón. El líder asturiano de IU considera que la izquierda debe abrir una “reflexión” porque “nunca en democracia ha habido la situación de que la extrema derecha pueda tener opciones reales de llegar a gobernar."

Harkon #3 Harkon
Bueno es con quienes más cosas tienen en común, algo normal.
0 K 13
#4 soberao *
#3 Es una forma de destruir a la poca militancia que quede en IU y cerrar el partido, porque uno de IU no puede ver a uno del PSOE y viceversa, y ahora te dice la directiva de IU que hay que ir juntos y que votando a IU votas también al PSOE...

Pondrán este año los carteles por facebook e instagram, porque gente voluntaria para ir de noche a pegarlos va a quedar poca.
0 K 16
Pejeta #1 Pejeta
¡Que falta nos hace Anguita!
0 K 7
Charles_Dexter_Ward #2 Charles_Dexter_Ward
#1 "Un alfil blanco y otro negro se diferencian por el color, pero en el tablero... son lo mismo"
J.A.
0 K 19

