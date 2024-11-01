IU y Podemos concurrirán por separado en Castilla y León

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha reconocido a través de sus redes sociales que le "apena mucho" que Izquierda Unida comunique a dos días de culminar el plazo que no habrá coalición con Podemos, ya que en su opinión lo que esperan los electores de izquierdas es una unión para "defender la justicia social y el feminismo", entre otros principios.
Faltan dos días para que finalice el plazo de registro de coalición (elecciones de Castilla y León). Me apena mucho que Izquierda Unida, parte negociadora, ¡a falta de dos días!, comunique a la prensa que no habrá coalición con Podemos. La gente nos está pidiendo que las izquierdas nos unamos para defender la justicia social y el feminismo, porque el PSOE, sin una izquierda transformadora fuerte, se parece mucho a la derecha. La
PD: Y eso de que IU no hace primarias, es directamente falso
www.iucyl.es/noticias/proceso-de-primarias-para-las-autonomicas-en-cyl
Dicho esto, que podemos haya hecho primarias tampoco le da derecho a encabezar la lista. Las primarias deberían hacerse después de conformar la coalición.
me apuesto un cojon que no llegan al acuerdo por temas puramente internas ( esta silla pa ti esta silla pa mi) , el programa y eso ya veremos ...