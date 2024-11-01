edición general
IU y Podemos concurrirán por separado en Castilla y León

IU y Podemos concurrirán por separado en Castilla y León

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha reconocido a través de sus redes sociales que le "apena mucho" que Izquierda Unida comunique a dos días de culminar el plazo que no habrá coalición con Podemos, ya que en su opinión lo que esperan los electores de izquierdas es una unión para "defender la justicia social y el feminismo", entre otros principios.

Harkon #2 Harkon
Comunicado de Angel Llamas de Podemos al respecto:

Faltan dos días para que finalice el plazo de registro de coalición (elecciones de Castilla y León). Me apena mucho que Izquierda Unida, parte negociadora, ¡a falta de dos días!, comunique a la prensa que no habrá coalición con Podemos. La gente nos está pidiendo que las izquierdas nos unamos para defender la justicia social y el feminismo, porque el PSOE, sin una izquierda transformadora fuerte, se parece mucho a la derecha. La

Harkon #5 Harkon
#3 goto #2
jonolulu #11 jonolulu *
#2 Es lo que tiene maltratar a los movimientos sociales, meter cuneros como Pedro de Palacio, que solo pisó Valladolid para vender su libro (literalmente) o estar más en la política nacional que en la regional como Pablo Fernández, ambos culpables de que Podemos en CyL se quedase en nada a nivel orgénico y que los 10 procuradores que un día consiguieron quedasen en uno (también de cunero). La pregunta es: ¿Qué puede aportar Podemos en CyL? Una marca y poco más

PD: Y eso de que IU no hace primarias, es directamente falso
www.iucyl.es/noticias/proceso-de-primarias-para-las-autonomicas-en-cyl
moco36 #3 moco36
Muy bien! Unos linces, voto tirado!
Veelicus #6 Veelicus
Vaya inutiles, que triste que sean incapaces de encontrar un minimo sobre el que construir.
#14 tierramar *
Y no olvidar que si no les convence ninguno, y piensan abstenerse, votar nulo o blanco, es como votar a los partidos mayoritarios ; para restar poder poder a los partidos mayoritarios mantenedores del Régimen corrupto que rige españa, con sucesivos desastres, muertes,... pueden votar Escaños en Blanco, que deja vacios los escaños
Doisneau #1 Doisneau
Harkon fusilando su propio envio en el primer comentario en 3..2...
Harkon #4 Harkon
#1 Ya tienes tú el primero para que no llores por las esquinas
#12 BurraPeideira_
Con lo fácil que es hacer primarias y que los militantes de ambos partidos elijan las listas... El que no quiera eso tiene la culpa.
Dicho esto, que podemos haya hecho primarias tampoco le da derecho a encabezar la lista. Las primarias deberían hacerse después de conformar la coalición.
aupaatu #13 aupaatu *
Izquierda unida exceptuando la época de Anguita lleva mal metiendo con sus pretensiones de colocar afiliados ,considerase el faro espiritual de la izquierda .
#10 j3j3j3j3 *
yo creo que , cuando dos politicos no encuentran puntos comunes para negociar , sobre todo en temas ideologicas , deberian apartarse de las negociaciones, contar como fracaso de su liderazgo
me apuesto un cojon que no llegan al acuerdo por temas puramente internas ( esta silla pa ti esta silla pa mi) , el programa y eso ya veremos ...
:palm: :palm: :palm:
#15 tpm1
#10 Es que un sueldo Nescafé durante 4 años es muy jugoso.
Albaricoquero #8 Albaricoquero
Podemos vive de un balón de oxígeno con escándalos como "hemos forzado a regularizar 500.000 inmigrantes" con dos millones cobrando el mínimo vital y mierdas así. Es del todo irrelevante en cualquier ámbito de la política. Su única fuerza es vivir de esa minoría que sale corriendo con una bandera cuando recibe un SMS. Han encontrado ahí un escaño para Irene y viven para mantenerlo.
UsuarioXY #7 UsuarioXY
Habrá que votar a Vox entonces 8-D
Catacroc #9 Catacroc
#7 Es que no dejan mas opcion.
