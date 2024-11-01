IU y Podemos concurrirán por separado en Castilla y León

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha reconocido a través de sus redes sociales que le "apena mucho" que Izquierda Unida comunique a dos días de culminar el plazo que no habrá coalición con Podemos, ya que en su opinión lo que esperan los electores de izquierdas es una unión para "defender la justicia social y el feminismo", entre otros principios.