Itty es una mapache que actúa como si fuera un perro y un gato al mismo tiempo. Le gusta jugar con los niños, que la tratan como a una hermana. La llevan a toda clase de aventuras como al río donde disfruta nadar. Los niños se turnan para darle el biberón y ahora que es más grande cena junto a ellos. Le encanta ser abrazada y es lo primero que todo el mundo busca en la casa cuando empieza el día. Pero le dan absoluta libertad para que incluso decida algún día irse, si quiere, para que escoja dónde prefiere quedarse.
