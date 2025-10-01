edición general
Israel traslada a un puerto a los tripulantes de la Global Sumud Flotilla

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido «detenidos sin problema» y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, en un mensaje en X en el que muestra a la activista Greta Thunberg. «Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos», añade el mensaje, en el que califica a la flota de barcos que se dirige a Gaza a romper el bloqueo israelí como «Hamás-Flotilla».

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
«detenidos sin problema» no, secuestrados sin problemas
Ya podemos bombardear Israel y dejarlo como un solar, no ?
No iba asi ?
7 K 100
Skiner #10 Skiner *
#1 Mientras esten enredados con esto (que no les van a hacer nada), dejan de matar un rato.
Algo se ha conseguido
0 K 7
Connect #4 Connect
Tanta historia para acabar en un puerto de Israel.
Esta es la quinta o sexta flotilla en 15 años. Pero la más numerosa.

Su intención no era entregar los cuatro alimentos y pañales que podían llevar, sino dar visibilidad a un genocidio.
Así que cometido cumplido. Se pueden dar por muy satisfecho/as.
5 K 81
#8 soberao *
#4 No cierres tan pronto, que esto no ha hecho más que empezar: Colombia expulsa a los embajadores, Turquía califica el acto como lo que es, terrorismo y la UE se tendrá que pronunciar por el secuestro de ciudadanos europeos en aguas internacionales. Aparte de las embajadas de estado genocida de Israel en el mundo que van a estar llenas de gente esta noche y las siguientes.
Valientes mamahostias los sionistas. Que liberen a los rehenes, entreguen a los secuestradores y se retiren de los territorios ocupados en Palestina
2 K 38
Ovlak #11 Ovlak
#8 la UE se tendrá que pronunciar por el secuestro de ciudadanos europeos
Pues Von Der Leyen ya ha dicho que "la segunda ya tal..."
0 K 12
Ovlak #3 Ovlak
El "todo es Hamas" me suena muy familiar
3 K 52
Veelicus #7 Veelicus
#3 Hamas en euskera se dice ETA, sino preguntale a la quironesa
2 K 33
nereira #2 nereira
Según la ley israelí, una vez que los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen; la última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.
0 K 20
#5 Albarkas
Por lo menos, han llegado a Palestina. Viendo los barcos y conociendo a los israelíes, no lo tenía nada claro.
0 K 12
azathothruna #13 azathothruna
#9 Ella no es parte del 2do intento?
Que ha dicho ultimamente?
0 K 12
azathothruna #6 azathothruna
No he visto esto en otro sitio pero,
Que le paso al final a la greta, la de la primer intento?
0 K 12
platypu #9 platypu
#6 un sandwich y a casa
0 K 6
#12 UNX
Podrían haberle dicho a Israel que la comida no se la van a entregar a Hamás, sino a algún clan gazatí yihadista de esos que están armando ahora y con los que parecen no tener problema.
0 K 11
platypu #14 platypu
Si quisieran acabar con gaza de verdad, habrian puesto a Colau de alcaldesa
0 K 6

