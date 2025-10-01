Israel traslada a un puerto a los tripulantes de la Global Sumud Flotilla

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido «detenidos sin problema» y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, en un mensaje en X en el que muestra a la activista Greta Thunberg. «Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos», añade el mensaje, en el que califica a la flota de barcos que se dirige a Gaza a romper el bloqueo israelí como «Hamás-Flotilla».
| etiquetas: israel , traslada , puerto , tripulantes , global sumud flotilla
Ya podemos bombardear Israel y dejarlo como un solar, no ?
No iba asi ?
Algo se ha conseguido
Esta es la quinta o sexta flotilla en 15 años. Pero la más numerosa.
Su intención no era entregar los cuatro alimentos y pañales que podían llevar, sino dar visibilidad a un genocidio.
Así que cometido cumplido. Se pueden dar por muy satisfecho/as.
Valientes mamahostias los sionistas. Que liberen a los rehenes, entreguen a los secuestradores y se retiren de los territorios ocupados en Palestina
Pues Von Der Leyen ya ha dicho que "la segunda ya tal..."
Que ha dicho ultimamente?
Que le paso al final a la greta, la de la primer intento?