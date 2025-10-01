Israel traslada a un puerto a los tripulantes de la Global Sumud Flotilla

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido «detenidos sin problema» y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, en un mensaje en X en el que muestra a la activista Greta Thunberg. «Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos», añade el mensaje, en el que califica a la flota de barcos que se dirige a Gaza a romper el bloqueo israelí como «Hamás-Flotilla».