Israel renueva su cúpula militar con declaraciones cruzadas entre el jefe del Ejército y el ministro de Defensa

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha anunciado este lunes el nombramiento de casi una treintena de militares en nuevos cargos condicionados a la aceptación del ministro de Defensa, Israel Katz, que ha afirmado horas antes que no los aceptaría, acusando al líder castrense de emprender las conversaciones al respecto sin coordinación o acuerdo previo, pese a que las Fuerzas Armadas hayan subrayado que Zamir tiene la autoridad única para nombrar a estos cargos.