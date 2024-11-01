Israel prohíbe oraciones del Eid en la mezquita de Al-Aqsa, utilizando guerra con Irán como pretexto

En la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, reina el silencio en el primer día de la festividad musulmana de Eid al-Fitr: Israel prohibió las oraciones allí, citando restricciones de seguridad impuestas en el contexto de la guerra que libra contra Irán. Previamente, la policía israelí ha utilizado porras, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra palestinos que rezaban fuera de las murallas de la Ciudad Vieja en protesta por las restricciones impuestas a Al-Aqsa durante Ramadán.