Israel-Premier Tech se jacta de "hacer historia" en la Vuelta: 52.000 euros en premios y el primer maillot del equipo  

Acompañó el mensaje con un montaje del corredor estadounidense saludando desde la Gran Vía de Madrid, fotografía que evidentemente nunca se pudo producir.

ayatolah #1 ayatolah *
Nota: se llevaron el 4,66% del presupuesto destinado a premios.
karakol #5 karakol
Por treinta monedas de plata pasan a la historia como lo que son y no se lo podrán quitar de encima en la vida.
Delay #10 Delay *
#9 Pues el enlace parece estar correcto, a mí me va bien.

www.msn.com/es-es/deportes/other/israel-premier-tech-se-jacta-de-hacer

¿A alguien más le ocurre esto?  media
Aokromes #8 Aokromes
sin duda, han hecho historia, han hecho historia de las mayores protestas contra "la vuelta" desde tiempos de eta cuando "la vuelta" no pisaba euskadi.
#6 diablos_maiq *
Efectivamente, hace historia: ningún otro equipo ha sido tan repudiado por tanta gente jamás, ni por asomo, y difícilmente lo será.

Que sigan celebrándolo.
Urasandi #2 Urasandi
Creo que el enlace no es el correcto
Delay #3 Delay
#2 El de eldiario.es es muro de pago, por eso he enlazado desde msn que sí se lee sin problema.
www.eldiario.es/sociedad/israel-premier-tech-jacta-historia-vuelta-52-
Urasandi #9 Urasandi
#3 en mi caso va a la página principal de MSN, y la noticia ya no está allí.
#4 DenisseJoel *
La Vuelta Ciclista y sus patrocinadores tendrían que explicar cómo encaja en los valores del deporte financiar a quienes blanquean genocidios.
#7 IsraelEstadoGenocida
#4 su principal patrocinador es Carrefour, que está aprovechando la ocupación de Cisjordania

www.meneame.net/story/informe-80-organizaciones-internacionales-senala
