Israel-Premier Tech se jacta de "hacer historia" en la Vuelta: 52.000 euros en premios y el primer maillot del equipo
Acompañó el mensaje con un montaje del corredor estadounidense saludando desde la Gran Vía de Madrid,
fotografía que evidentemente nunca se pudo producir
.
|
israel-premier tech
,
netanyahu
,
resultados
actualidad
10 comentarios
actualidad
#1
ayatolah
Nota: se llevaron el 4,66% del presupuesto destinado a premios.
2
K
43
#5
karakol
Por treinta monedas de plata pasan a la historia como lo que son y no se lo podrán quitar de encima en la vida.
0
K
20
#10
Delay
#9
Pues el enlace parece estar correcto, a mí me va bien.
www.msn.com/es-es/deportes/other/israel-premier-tech-se-jacta-de-hacer
¿A alguien más le ocurre esto?
0
K
20
#8
Aokromes
sin duda, han hecho historia, han hecho historia de las mayores protestas contra "la vuelta" desde tiempos de eta cuando "la vuelta" no pisaba euskadi.
0
K
14
#6
diablos_maiq
Efectivamente, hace historia: ningún otro equipo ha sido tan repudiado por tanta gente jamás, ni por asomo, y difícilmente lo será.
Que sigan celebrándolo.
Que sigan celebrándolo.
1
K
13
#2
Urasandi
Creo que el enlace no es el correcto
0
K
12
#3
Delay
#2
El de eldiario.es es muro de pago, por eso he enlazado desde msn que sí se lee sin problema.
www.eldiario.es/sociedad/israel-premier-tech-jacta-historia-vuelta-52-
0
K
20
#9
Urasandi
#3
en mi caso va a la página principal de MSN, y la noticia ya no está allí.
0
K
12
#4
DenisseJoel
La Vuelta Ciclista y sus patrocinadores tendrían que explicar cómo encaja en los valores del deporte financiar a quienes blanquean genocidios.
0
K
11
#7
IsraelEstadoGenocida
#4
su principal patrocinador es Carrefour, que está aprovechando la ocupación de Cisjordania
www.meneame.net/story/informe-80-organizaciones-internacionales-senala
0
K
15
