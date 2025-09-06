edición general
Israel Premier Tech borra el nombre del país de su maillot en plena tormenta de protestas

La formación toma este sábado la decisión de eliminar el nombre del país de su maillot para "priorizar la seguridad" de corredores y del resto del pelotón

kevers #2 kevers *
Bueno, Yo lo veo como una victoria, no por goleada pero victoria.

Aunque ese equipo nunca debió haber nacido con ese nombre.

Y aunque a estas alturas todos sepamos lo que representa.
javibaz #9 javibaz
#2 Ese equipo nació para llevar ese nombre.
mariKarmo #3 mariKarmo *
Parece que borrar a una sociedad entera no le importa. Por lo menos parece que no tanto como para protestar contra su gobierno no aceptando participar en la competición.
#4 Leon_Bocanegra
También lo han borrado de los coches. Lo que tendrían que haber hecho por vergüenza lo hacen por miedo o por presiones de la organización. Que se joda el dueño del equipo
#5 tromperri
¿Empiezan a sentir vergüenza de llevar el nombre de Israel por el mundo? Espero que lo logremos, la verdad.
#6 Leon_Bocanegra
#5 yo apostaría por miedo o presiones de la organización y el resto de equipos. El dueño es un sionazi, esa gente no tiene vergüenza.
Ovlak #7 Ovlak
Victimizandose hasta el final. ¿De qué problema de seguridad hablan? Las protestas han sido pacíficas. Ruidosas pero pacíficas.
#8 UNX
Aún peor, eso hace que sea más difícil identificarlos. ¿Y si hay un niño cerca?
Bhuvaya #1 Bhuvaya
Se cagan los genocidas. Ojalá se les rompan todas las bicis a éstos criminales.
