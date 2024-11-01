·
Israel permanece un año más en el TOP 10 de los países más felices [ENG]
Israel cae del puesto número 5 en 2024 al puesto número 8 en 2025 permaneciendo un año más entre los 10 países más felices del mundo.
actualidad
#4
pepel
Exterminando palestinos, y mirando a Netanyahu encuentran la felicidad.
3
K
43
#1
guuilesmiz
PROPAGANDA!!
Absolutamente mentira. Una sociedad enferma, asesina, genocida, ocupante, colona.
No son felices.
Son GENOCIDAS.
2
K
35
#7
PerritaPiloto
Ignorancia es felicidad. Y si no, al menos que el estado les cubra el fisio, porque deben tener las vértebras destrozadas de mirar para otro lado.
Pero es que no aún así, como indican
#1
y
#3
no puede ser verdad.
Más que nada porque aunque hiciesen todo el esfuerzo de mirar para otro lado no pueden dejar de ver como vecinos y conocidos que estén en edad de servir en el ejercito van una vez y otra fuera de las zonas designadas de campaña, o como colegas suyos cuelgan en las redes sociales…
» ver todo el comentario
1
K
18
#5
salteado3
"Apunta: somos los más felices. Y recuerda que sabemos dónde vives tú y tu familia."
1
K
27
#3
vaqueando
Eso es IMPOSIBLE y una MENTIRA
1
K
19
#9
soberao
Listas chorras y más cuando se habla de felicidad que es un concepto totalmente subjetivo. Siempre dicen el mantra de la gente que va de safari a África que "son muy pobres y no tienen nada pero son muy felices", pero en un ranking de felicidad esto no sale, porque entonces no salen los genocidas de Israel en el número 5.
0
K
14
#6
XtrMnIO
Que el matar niños les haga felices da mucho que decir sobre la podredumbre de la sociedad israelí.
0
K
13
#8
frg
No me lo creo. Muchos tienen que tener remordimientos, y los que supuran sangre de sus manos seguro no son felices.
0
K
12
#11
Malinke
¿Eso quiere decir que todavía hay mucha población contenta con la actuación de Israel?
0
K
11
#2
hdblue
En esta página hay más de uno que sería más feliz si el ejército español matara rojos, moros y maricones.
Y casi mejor si fueran niños, civiles o mujeres embarazadas.
0
K
10
#10
sliana
Normal, mienten más que hablan y disfrutan con el sufrimiento humano. No puede salir de la forma
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
