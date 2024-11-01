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Israel se pasea por Eurovisión 2026 con más seguridad, encuentro con una bandera palestina y plantón a la prensa

Israel se pasea por Eurovisión 2026 con más seguridad, encuentro con una bandera palestina y plantón a la prensa

Eurovisión 2026 refuerza su seguridad en la tradicional 'alfombra turquesa' de Viena con la que se inauguró la polémica 70 edición del certamen. El candidato de Israel se topó con una gran bandera de Palestina antes de sortear a los periodistas desplazados a la capital austriaca

| etiquetas: israel , austria , eurovision , palestina
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 luckyy *
Qué asco que dan!! Luego volverán a ir de víctimas y nadie les creerá ni sitio al que huir.

Y gracias a los políticos neoliberales europeos por permitir esta desgracia!! Aquí no se le puede echar la culpa a Trump
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Moderdonia #3 Moderdonia
Si cuesta sancionar a un país para que participe en un concurso de canciones por GENOCIDIO. Imagina sanciones a cuestiones económicas, estratégicas o realmente importantes.
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Raziel_2 #9 Raziel_2
#3 No cuesta nada, simplemente no se quiere.

Y los participantes en el concurso tampoco deben se estar muy interesados en darles plantón.
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DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
Vaya tikismikis... Si aun fuera una bomba que reventara su casa y matara a toda su familia... pero enfadarse por una bandera, poco aguante. :roll:
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par #17 par
#2 He pensado lo mismo. Que duro debe ser para ellos tener que sufrir la vista de una bandera.

A los pobres palestinos a los que estan masacrando dia si, dia tambien, ya tal.
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Malinke #4 Malinke
¿Con qué ilusión irán los otros países sabiendo que todas las intenciones están puestas en que gane Israel?
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#6 Eukherio
#4 Tuvieron la oportunidad de pirarse y no la tomaron. Yo sigo esperando que ganen y se celebre allí.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Ni que fueran palestinos que estuvieran en Gaza o Cisjordania
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Nitros #8 Nitros
Mira que me huelo que este año vais a dar más el coñazo con Eurovisión que cuando participa España.
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eltxoa #10 eltxoa
#8 espero que así sea. 200% de entretenimiento y sin ser cómplices de un genocidio, ni poniendo perras.
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ombresaco #12 ombresaco
#8 Siempre ha tenido una fuerte componente política, pero últimamente es exagerado. Y en meneame, que ya no es lo que era, se habla de política
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Cehona #7 Cehona
Con su pan se lo coman.
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ombresaco #15 ombresaco
#14 según es.wikipedia.org/wiki/Jitán_(circuncisión)
La circuncisión masculina islámica es análoga pero no idéntica a la circuncisión judía
pero no me pidas más detalles
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vertedero_de_rojos #16 vertedero_de_rojos
#15 Dios que alguien no saque de dudas de cuantos tipos de despellejados existen
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vertedero_de_rojos #11 vertedero_de_rojos *
Los despellejados dan ganas de vomitar
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ombresaco #13 ombresaco
#11 los musulmanes también están desepellejados (aunque me suena que además de la edad, era ligeramente diferente en su técnica)
es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Global_Map_of_Male_Circumcision_Prevalen
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vertedero_de_rojos #14 vertedero_de_rojos *
#13 que hay varias técnicas… eso sí que no lo sabía, a parte de que a los rabinos les gusta hacerle una buena felación al nene claro… :-S
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menéame