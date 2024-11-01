Israel se pasea por Eurovisión 2026 con más seguridad, encuentro con una bandera palestina y plantón a la prensa

Eurovisión 2026 refuerza su seguridad en la tradicional 'alfombra turquesa' de Viena con la que se inauguró la polémica 70 edición del certamen. El candidato de Israel se topó con una gran bandera de Palestina antes de sortear a los periodistas desplazados a la capital austriaca
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Y gracias a los políticos neoliberales europeos por permitir esta desgracia!! Aquí no se le puede echar la culpa a Trump
Y los participantes en el concurso tampoco deben se estar muy interesados en darles plantón.
A los pobres palestinos a los que estan masacrando dia si, dia tambien, ya tal.
La circuncisión masculina islámica es análoga pero no idéntica a la circuncisión judía
pero no me pidas más detalles
es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Global_Map_of_Male_Circumcision_Prevalen