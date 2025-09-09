edición general
Israel ordena la evacuación de la Ciudad de Gaza a pesar de que los palestinos ya no tienen adónde ir

El ejército israelí ha emitido esta mañana una orden de evacuación para los residentes de la Ciudad de Gaza en lo que seguramente sea el último paso, el último anuncio, antes de empezar la ofensiva con la que Netanyahu viene advirtiendo en las últimas semanas: la toma de la ciudad, a pesar de los llamamientos de las organizaciones humanitarias que advierten de que la gente que vive en la ciudad ya no tiene adónde ir ni tiene con qué desplazarse.

Ahora es cuando la UE y similares tomarán cartas en el asunto. O más probablemente no.
Y los nazis ordenaron la evaluación del gueto de Varsovia...
