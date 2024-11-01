edición general
Israel se muestra a favor de que EEUU venda F-35 a Arabia Saudita, pero exige pasos hacia la normalización de sus relaciones

Un funcionario explicó que entregar los aviones sin obtener un beneficio diplomático sería “un error y contraproducente”.

lixivia
Se quejan para favorecer el engaño, es lo mejor que pueden comprar sus enemigos, aviones que no se pueden usar sin el consentimiento de su amigo EEUU.
Verdaderofalso
#1 igual algún avión de esos acaba en manos chinas para ingieneria inversa… no se yo
joffer
Hace años que EEUU dejó de mandar en EEUU.
