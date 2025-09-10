edición general
Israel mata a 25 gazatíes tras bombardear tiendas de campaña de desplazados en la ciudad de Gaza

17 de ellos son miembros de una misma familia. Israel ha intensificado sus ataques contra la ciudad en las últimas horas tras ordenar su evacuación. Más información

cenutrios_unidos
Pero no los llames asesinos que se enfadan...en fin.
