edición general
22 meneos
16 clics
Israel mata a 21 personas en Gaza en un día y acusa a Hamás de violar la tregua de manera “flagrante

Israel mata a 21 personas en Gaza en un día y acusa a Hamás de violar la tregua de manera “flagrante

Una nueva oleada de bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza ha matado este sábado a 21 personas y dejado 83 heridos, según los últimos datos difundidos este domingo por el ministerio de Sanidad gazatí. Se trata de una de las jornadas más mortíferas en el enclave desde el inicio de la tregua, pero los episodios de violencia son cada vez más frecuentes en la Franja y amenazan con convertirse en la nueva realidad del territorio a pesar de la existencia de un alto el fuego.

| etiquetas: israel , flagrante , tregua , alto , fuego , mata
18 4 0 K 103 actualidad
5 comentarios
18 4 0 K 103 actualidad
sotillo #3 sotillo
Estos no van a parar y lo saben
5 K 55
makinavaja #4 makinavaja
#3 Más bien no han parado, ni pararán.... hasta que les paren de una manera o de otra....
2 K 28
#2 dsj
Pero no te pegues  media
2 K 19
TonyStark #5 TonyStark
Fíjate si el tema ha causado tanto desgaste en la sociedad que ya no recibe la misma atención mediática que hace unos meses. Es como si el plan de "paz" de Trump hubiera anestesiado a los medios.
1 K 15
#1 ombresaco
Como dicen los niños "El que lo dice lo es, con el culo al revés"
0 K 10

menéame