Israel mata a 21 personas en Gaza en un día y acusa a Hamás de violar la tregua de manera “flagrante

Una nueva oleada de bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza ha matado este sábado a 21 personas y dejado 83 heridos, según los últimos datos difundidos este domingo por el ministerio de Sanidad gazatí. Se trata de una de las jornadas más mortíferas en el enclave desde el inicio de la tregua, pero los episodios de violencia son cada vez más frecuentes en la Franja y amenazan con convertirse en la nueva realidad del territorio a pesar de la existencia de un alto el fuego.