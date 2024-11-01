Israel mantiene bloqueado el paso de Rafah para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

El COGAT, la rama del Ejército israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, aseguró este jueves que está realizando los preparativos con Egipto para reabrir el cruce fronterizo con Gaza de Rafah y que la fecha se anunciará pronto. Sin embargo, asegura que no permitirá la entrada de ayuda humanitaria a través de este paso porque no forma parte de la primera fase del acuerdo con Hamás.