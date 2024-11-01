Israel ha matado a casi un centenar de palestinos desde el inicio de la tregua en Gaza mientras Trump insiste en su vigencia

El alto el fuego en Gaza y los intentos de alcanzar allí la paz se tambalean después de las violaciones del acuerdo denunciadas por el Gobierno de Hamás en la Franja. Según la oficina del prensa del gobierno gazatí, al menos 97 palestinos han muerto por fuego israelí y otros 230 han resultado heridos desde la entrada en vigor. La ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 80 violaciones documentadas hasta el domingo.