Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza, según una comisión de la ONU [EN]

Israel ha cometido genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza, ha afirmado hoy en un nuevo informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. La Comisión insta a Israel y a todos los Estados a cumplir sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin al genocidio y castigar a los responsables del mismo. La Comisión lleva dos años investigando los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023 y a partir de esa

