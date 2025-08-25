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Israel está atacando deliberadamente instalaciones médicas en el sur del Líbano según trabajadores sanitarios (Eng)

Israel está atacando deliberadamente instalaciones médicas en el sur del Líbano según trabajadores sanitarios (Eng)

Los trabajadores sanitarios y las autoridades libanesas afirman que los bombardeos israelíes han tenido como objetivo militar al personal y las instalaciones médicas del sur del Líbano, incluso mediante el uso de ataques de doble impacto, en lo que describen como un esfuerzo sistemático por convertir la zona en un lugar inhabitable. Desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, Israel ha atacado al menos 128 instalaciones médicas y ambulancias en todo el sur del Líbano, causando la muerte a 40 trabajadores sanitarios y heridas a 107.

| etiquetas: libano , israel , genocidio , instalaciones médicas , ambulancias , hospital
19 3 0 K 271 politica
7 comentarios
19 3 0 K 271 politica
#1 Eukherio
Es por los túneles de Hamas.
4 K 66
#3 soberao *
Ataque de doble impacto es lanzar un primer bombardeo seguido de otro cuando médicos y equipos de rescate entran a rescatar a las víctimas de los escombros. Por ejemplo en Gaza está ampliamente documentado:
Agosto de 2025 (se ve en modo lectura) El doble impacto: la táctica militar con la que Israel ha agravado los efectos del ataque en el hospital Nasser de Gaza elpais.com/internacional/2025-08-25/el-doble-impacto-la-tactica-milita
No pueden ser más sádicos ni dar más asco.
2 K 55
adimdrive #4 adimdrive
Cuándo no atacan estos HDLGP hospitales, escuelas ...?
Odio eterno y sufrimiento sin fin para ellos y para todos los que les ayudan, apoyan y justifican
Incluidos los meneantes que cobran por ello y todos sabemos quienes son
2 K 34
azathothruna #7 azathothruna
Aun asi, arabia y emiratos quieren atacar a iran :palm: :wall:
0 K 19
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Terrorismo
0 K 12
Spirito #6 Spirito
Lo raro es que Israel no cometa crímenes de guerra.
0 K 9
#5 moratos
Israel, HDP desde 1948
0 K 7

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