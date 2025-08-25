Israel está atacando deliberadamente instalaciones médicas en el sur del Líbano según trabajadores sanitarios (Eng)

Los trabajadores sanitarios y las autoridades libanesas afirman que los bombardeos israelíes han tenido como objetivo militar al personal y las instalaciones médicas del sur del Líbano, incluso mediante el uso de ataques de doble impacto, en lo que describen como un esfuerzo sistemático por convertir la zona en un lugar inhabitable. Desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, Israel ha atacado al menos 128 instalaciones médicas y ambulancias en todo el sur del Líbano, causando la muerte a 40 trabajadores sanitarios y heridas a 107.